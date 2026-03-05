Andersons Aktie
WKN: 920678 / ISIN: US0341641035
|
05.03.2026 23:12:27
This Fund Bet $39 Million on The Andersons as Stock Surges Over 50% This Past Year
On February 17, 2026, Ophir Asset Management disclosed a new position in The Andersons (NASDAQ:ANDE), acquiring 728,724 shares worth $38.75 million.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Ophir Asset Management initiated a new position in The Andersons by acquiring 728,724 shares. The quarter-end position value increased by $38.75 million due to the new position initiation, and the stake now represents 4.35% of the fund's reportable U.S. equity assets.The Andersons is a diversified agribusiness with a strong presence in grain trading, renewables, and plant nutrient markets. Its integrated operations enable efficient supply chain management and value-added services for agricultural producers and industrial customers. The company's scale and expertise in commodity logistics, ethanol production, and crop nutrient manufacturing support its role as a key supplier in the North American agricultural sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Andersons Inc
