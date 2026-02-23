GRAIL Aktie
This Fund Bet Nearly $40 Million on GRAIL Last Quarter. The Stock Just Plunged Over 50%
On February 17, 2026, Baker Bros. Advisors disclosed a purchase of 455,208 shares of GRAIL (NASDAQ:GRAL), an estimated $39.33 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Baker Bros. Advisors increased its position in GRAIL by 455,208 shares. The estimated transaction value, based on the average unadjusted closing price during the fourth quarter of 2025, was $39.33 million. The quarter-end value of the position rose by $82.09 million, reflecting the combined impact of additional shares and changes in the stock price. The position represents roughly 1% of assets.GRAIL is a biotechnology company specializing in advanced diagnostics for early cancer detection. The company leverages proprietary technology to address significant unmet needs in oncology screening and diagnosis. With a focus on innovation and clinical utility, GRAIL aims to improve patient outcomes and establish a leadership position in the medical diagnostics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
