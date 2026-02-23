GRAIL Aktie

GRAIL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: GRAIL1 / ISIN: NET000GRAIL1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 19:06:56

This Fund Bet Nearly $40 Million on GRAIL Last Quarter. The Stock Just Plunged Over 50%

On February 17, 2026, Baker Bros. Advisors disclosed a purchase of 455,208 shares of GRAIL (NASDAQ:GRAL), an estimated $39.33 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Baker Bros. Advisors increased its position in GRAIL by 455,208 shares. The estimated transaction value, based on the average unadjusted closing price during the fourth quarter of 2025, was $39.33 million. The quarter-end value of the position rose by $82.09 million, reflecting the combined impact of additional shares and changes in the stock price. The position represents roughly 1% of assets.GRAIL is a biotechnology company specializing in advanced diagnostics for early cancer detection. The company leverages proprietary technology to address significant unmet needs in oncology screening and diagnosis. With a focus on innovation and clinical utility, GRAIL aims to improve patient outcomes and establish a leadership position in the medical diagnostics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GRAIL

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu GRAIL

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen