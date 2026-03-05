Magnite Aktie
This Fund Built a Nearly $40 Million Stake in Magnite Stock as Shares Plunged 25% Last Quarter
Ophir Asset Management initiated a new position in Magnite (NASDAQ:MGNI) during the fourth quarter, purchasing 2,384,187 shares worth $38.70 million, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ophir Asset Management reported acquiring 2,384,187 shares of Magnite during the fourth quarter. The firm had no prior position in Magnite; the quarter-end value of the new stake stood at $38.70 million, reflecting both the purchase and stock price changes within the period.Magnite, Inc. operates an independent sell-side advertising platform with international operations and a focus on connected TV and digital media. The company leverages proprietary technology to optimize ad inventory monetization for publishers and streamline access for buyers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
