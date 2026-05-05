Alphatec Holdings Aktie
WKN DE: A2AP5V / ISIN: US02081G2012
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06.05.2026 00:29:26
This Fund Disclosed Selling $18 Million in Alphatec Last Quarter. The Stock Just Tanked 20% After Earnings
On May 5, 2026, Western Standard disclosed in an SEC filing that it sold 1,232,881 shares of Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC), an estimated $17.95 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 5, 2026, Western Standard reduced its holdings in Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC) by 1,232,881 shares during the first quarter. The estimated value of the shares sold was $17.95 million based on the mean unadjusted close for the quarter. The quarter-end value of the remaining stake reflects a $26.17 million decrease, a figure that includes both share sales and price changes.Alphatec Holdings is a U.S.-based medical technology company specializing in innovative surgical solutions for spinal disorders. The company pursues growth by expanding its differentiated product portfolio and investing in technologies that enhance surgical outcomes and patient safety. Its competitive edge stems from a focus on surgeon-driven innovation and a broad suite of proprietary systems tailored to complex spine procedures.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.02.26
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|Erste Schätzungen: Alphatec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Alphatec Holdings Inc
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