Waystar Aktie
WKN DE: A3EXMR / ISIN: US9467841055
|
10.01.2026 18:16:12
This Fund Dumped a $16 Million Waystar Stake as Shares Lagged the Market by Nearly 30 Points
On Friday, New Mexico-based Westwind Capital sold out its entire position in Waystar (NASDAQ:WAY) for an estimated $15.96 million based on quarterly average pricing.In an SEC filing released Friday, Westwind Capital disclosed a sale of 420,897 shares of Waystar. The estimated value of the transaction was $15.96 million. This liquidation reduced the fund’s stake in Waystar to zero shares at quarter-end.Westwind Capital's Waystar stake had represented 3.3% of AUM in the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waystar Holding Corp Registered Shs
|
28.10.25
|Ausblick: Waystar legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Waystar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Waystar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)