Darling Ingredients Aktie
WKN: 895117 / ISIN: US2372661015
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13.03.2026 21:47:10
This Fund Dumped a $6 Million Position in Darling Ingredients. The Stock Has Surged 92% This Past Year
On February 17, 2026, Hartree Partners disclosed it had fully exited its position in Darling Ingredients (NYSE:DAR), selling 199,448 shares in an estimated $6.16 million transaction.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Hartree Partners sold all of its 199,448 shares of Darling Ingredients during the fourth quarter. The quarter-end value of the position decreased by $6.16 million as a result of the transaction.Darling Ingredients transforms animal by-products into specialty ingredients for food, fuel, and industrial markets worldwide. It is a global leader in converting edible and inedible bio-nutrients into value-added specialty ingredients. With a diverse international footprint and a focus on sustainable solutions, the company leverages its integrated operations to serve a wide range of end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Darling Ingredients Inc
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10.02.26
|Ausblick: Darling Ingredients zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.25
|Ausblick: Darling Ingredients gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Darling Ingredients Inc
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