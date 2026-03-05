Cinemark Holdings Aktie
WKN DE: A0MK44 / ISIN: US17243V1026
|
05.03.2026 18:58:49
This Fund Exited an $8 Million Cinemark Position Amid 20% Stock Drop Last Quarter
On February 17, 2026, Marathon Asset Management disclosed in an SEC filing that it sold out its entire Cinemark Holdings (NYSE:CNK) position, an estimated $8.41 million trade based on last-disclosed position values.Marathon Asset Management reported in a recent SEC filing dated February 17, 2026, that it fully liquidated its Cinemark Holdings stake during the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the Cinemark position decreased by $8.41 million, reflecting the share sale.Cinemark Holdings together with its subsidiaries, engages in the motion picture exhibition business. The company was founded in 1984 and is headquartered in Plano, Texas. Cinemark leverages its extensive theatre network and premium offerings to drive attendance and capture a broad customer base. Strategic focus on operational efficiency and diversified revenue streams supports its competitive positioning within the global entertainment industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Cinemark Holdings Inc
