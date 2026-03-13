Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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13.03.2026 14:51:01
This Fund Has a $200 Million Bet on a Biotech Stock Up 30% in Days After Phase 3 Breakthrough
On February 17, 2026, Driehaus Capital Management disclosed a buy of Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ:XENE), adding 369,577 shares in an estimated $15.52 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Driehaus Capital Management increased its position in Xenon Pharmaceuticals by 369,577 shares during the calendar fourth quarter ended December 31, 2025. The estimated value of the trade was $15.52 million, calculated using the quarter’s average share price. The total value of the position at quarter-end rose by $36.03 million, reflecting both the increased stake and the impact of market price changes.Xenon Pharmaceuticals is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of novel therapeutics for neurological conditions. The company’s strategy centers on advancing a robust pipeline of potassium and sodium channel modulators through late-stage clinical trials, supported by collaborations with leading industry partners. Xenon’s focus on differentiated, first-in-class treatments positions it to address significant unmet medical needs in epilepsy and related disorders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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