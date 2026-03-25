Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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25.03.2026 23:11:00
This fund has jumped 1,200% on Anthropic and SpaceX hype. Retail investors should be cautious.
Shares of the Fundrise Innovation Fund have surged as investors look to invest in private AI companies, but history suggests that these high valuations aren’t tenable.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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