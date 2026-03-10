Compass Group Aktie

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

10.03.2026 22:05:01

This Fund Initiated a $5 Million Stake in Compass Amid Record Fourth Quarter

On February 17, 2026, Soviero Asset Management disclosed a new position in Compass (NYSE:COMP), acquiring 490,000 shares in a trade estimated at $5.18 million. The company delivers cloud-based software and brokerage services to real estate agents nationwide, emphasizing digital workflow solutions.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Soviero Asset Management initiated a new stake in Compass, purchasing 490,000 shares during the most recent quarter. At quarter-end, the firm’s position in Compass was valued at $5.18 million.Compass is a technology-enabled real estate brokerage that leverages a proprietary software platform to streamline agent operations and client interactions. With a national footprint and a focus on digital innovation, Compass aims to improve efficiency and transparency in real estate transactions. The company's integrated approach provides agents with tools to enhance productivity and deliver superior client service in a competitive market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
