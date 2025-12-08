Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
08.12.2025 09:00:45
This Fund Just Bought $6 Million in Plug Power Stock — Is a Turnaround in Sight?
Connecticut-based Manatuck Hill Partners disclosed the purchase of 2.5 million shares of Plug Power Inc. (PLUG), resulting in a post-trade position valued at approximately $5.9 million per a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Manatuck Hill Partners, LLC acquired 2.5 million additional shares of Plug Power Inc. (PLUG). The estimated value increase of $5.84 million reflects both the new share purchases and changes in Plug Power’s market price during the third quarter. The fund now holds just over 2.5 million shares valued at $5.9 million at quarter-end.This buy brings the Plug Power stake to 1.9% of Manatuck's $302.3 million in reportable U.S. equity holdings as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
