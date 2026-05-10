SLM Aktie

SLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066

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10.05.2026 13:54:01

This Fund Just Disclosed a New $16 Million Bet on SLM Despite a 30% One-Year Slide

On May 8, 2026, Act Two Investors disclosed a buy of 670,063 shares of SLM (NASDAQ:SLM), an estimated $15.84 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 8, 2026, Act Two Investors bought 670,063 additional shares of SLM during the first quarter. The estimated transaction value was $15.84 million based on the average unadjusted close from January through March 2026. The quarter-end value of the SLM position increased by $14.13 million, reflecting both the purchase and price movement over the period.SLM is a leading provider of private education loans in the United States, complemented by a suite of retail banking products. The company leverages its expertise in education finance to serve students and families, offering tailored lending and deposit solutions. Its scale and focused strategy position it as a key player in the education lending sector, with competitive strengths in loan origination and servicing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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