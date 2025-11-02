Five9 Aktie

WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

02.11.2025 16:20:50

This Fund Just Dumped Its Entire $10 Million Stake in Five9 — Here's Why

On Friday, Dallas-based Scalar Gauge Management disclosed it sold out its entire stake in Five9 (NASDAQ:FIVN) for an estimated $10.6 million in the third quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released Friday, Scalar Gauge Management sold all of its 399,717 shares of Five9 in the third quarter. The estimated value of the shares sold was $10.6 million, calculated using the average price for the period.
