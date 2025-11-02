Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
02.11.2025 16:40:15
This Fund Just Sold $11.5 Million in Clearwater Analytics — Here's What the Move Signals for Software Stocks
On Friday, Dallas-based Scalar Gauge Management disclosed in an SEC filing that it sold out of Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) in the third quarter, with an estimated transaction value of $11.5 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released Friday, Scalar Gauge Management sold its entire holding of 524,244 shares in Clearwater Analytics Holdings during the third quarter. The transaction value was $11.5 million based on the average share price for the quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
