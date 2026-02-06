GATX Aktie
WKN: 851137 / ISIN: US3614481030
06.02.2026 10:39:03
This Fund Just Sold GATX Stock but Kept a More Than $200 Million Stake
GAMCO Investors, Inc. reduced its holding in GATX Corporation (NYSE:GATX), selling 28,902 shares in the fourth quarter for an estimated $4.76 million based on quarterly average pricing, according to a February 5 SEC filing.According to a filing published February 5 GAMCO Investors, Inc. sold 28,902 shares of GATX Corporation (NYSE:GATX) in the fourth quarter. The estimated transaction value was approximately $4.76 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The fund’s quarter-end position value in GATX declined by $11.28 million, a change driven by both share sales and fluctuations in the stock’s price.This was a partial sale; GATX now comprises 1.95% of 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu GATX Corp.
