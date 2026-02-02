Biotech Holdings LtdShs Aktie

WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

This Fund Locked In Gains With a $14.5 Million Biotech Exit Amid a Staggering Stock Rally

Tanager Wealth Management disclosed in a January 26 filing that it sold out its entire Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA) stake in the fourth quarter, an estimated $14.50 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 26, Tanager Wealth Management LLP eliminated its full position in Centessa Pharmaceuticals, selling 598,044 shares. The estimated transaction value was $14.50 million based on the last-disclosed position value.Tanager Wealth Management LLP’s exit means CNTA now represents 0% of reportable 13F AUM (down from 1.5% the prior quarter).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
