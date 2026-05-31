|
01.06.2026 00:43:24
This Fund Made a $47 Million Bet on Futu Stock. Then Shares Crashed Nearly 25%
On May 14, 2026, Contrarian Capital Management disclosed a new position in Futu Holdings (NASDAQ:FUTU), acquiring 302,451 shares in the first quarter—an estimated $47.02 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Contrarian Capital Management disclosed a new position in Futu during the first quarter. The fund acquired 302,451 shares, with the estimated transaction value at $47.02 million based on the quarter's average share price. At quarter-end, the value of this position was $41.36 million, reflecting the combined effect of share purchase and price movement.Futu is a leading digital brokerage and wealth management platform operating in Hong Kong and internationally. The company leverages technology to deliver a seamless trading experience and diversified financial products to a growing base of retail and institutional investors. Its scalable, platform-driven model and integrated community features provide a competitive edge in the rapidly evolving digital financial services landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX fällt zurück -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendiert tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.