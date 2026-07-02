NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.07.2026 12:52:00

This fund manager bought Nvidia and SK Hynix and sold software before others. His simple message on AI: ‘Follow the money.’

Blue Whale Growth Fund manager exited software stocks before many others did.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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