NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.07.2026 12:52:00
This fund manager bought Nvidia and SK Hynix and sold software before others. His simple message on AI: ‘Follow the money.’
Blue Whale Growth Fund manager exited software stocks before many others did.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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