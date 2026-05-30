Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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30.05.2026 03:30:00
This Fund Manager Has a Brilliant Strategy for Investing in AI Stocks
Gavin Baker, the Chief Investment Officer of the hedge fund Atreides Management, has established itself as one of the top tech investors operating today.In eight years managing the OTC Portfolio at Fidelity, Baker achieved a compound annual return rate of more than 19% and outperformed 99% of his peers on Morningstar.At Atreides, Baker now oversees around $7 billion in public and private investments, and, though his complete returns aren't public, he does have a Sharpe ratio of 2.46, according to Tipranks, well above the average hedge fund, meaning he's able to achieve higher returns without taking on more risk. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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