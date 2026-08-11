Telecom Aktie
WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4
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11.08.2026 13:18:00
This fund manager tunes out AI hype to flag the infrastructure stocks to buy now. Think roads, water and telecom towers.
Lazard portfolio manager Bertrand Cliquet says infrastructure companies are worth more than the AI hype sometimes linked to them.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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