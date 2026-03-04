OneMain Holdings Aktie

WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036

04.03.2026 16:30:27

This Fund Sold $3 Million in OneMain Stock Last Quarter, but Here's Why It Still Seems Bullish on the Lender

Brave Warrior Advisors, reported a sale of 54,977 shares of OneMain Holdings (NYSE:OMF) on its February 17, 2026, SEC filing, with the estimated transaction value at $3.34 million based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Brave Warrior Advisors reduced its position in OneMain Holdings by 54,977 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $3.34 million based on the quarter's average closing price. The quarter-end value of the stake increased by $82.72 million, a figure that includes both the effects of share sales and stock price changes during the period.OneMain Holdings is a leading consumer finance company focused on providing personal loans and related financial products to individuals underserved by traditional banks. With a nationwide branch footprint and a robust digital presence, the company leverages deep underwriting expertise and risk management to serve a broad customer base. Its scale and diversified product suite support consistent earnings and a competitive position within the non-prime lending market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Bullish 36,86 11,29% Bullish
OneMain Holdings Inc 46,40 -0,94% OneMain Holdings Inc

