Appian a Aktie

WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017

27.02.2026 16:24:58

This Fund Sold $38 Million in Appian Stock Last Quarter. Shares Have Fallen Over 25% This Year

On February 17, 2026, Abdiel Capital Advisors disclosed in an SEC filing that it sold 1,075,738 shares of Appian (NASDAQ:APPN), an estimated $38.32 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Abdiel Capital Advisors sold 1,075,738 shares of Appian during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $38.32 million, calculated using the average closing price for the quarter. Meanwhile, the quarter-end value of the Appian position declined by $31.68 million, reflecting both the share sale and stock price changes.Appian is a technology company specializing in low-code automation solutions that streamline and accelerate enterprise software development. Its scalable platform and cross-industry client base position the company to address complex workflow and process automation needs. Appian's recurring revenue model and focus on digital transformation provide a competitive edge in the evolving software infrastructure market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
