Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
17.11.2025 16:37:08
This Fund Sold $49 Million of Cidara Stock — Then Merck Announced a $9.2 Billion Takeover
California-based TCG Crossover Management fully exited its position in Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX) during the third quarter, reducing its holdings by 1 million shares in a move valued at approximately $49 million as of Friday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released on Friday, TCG Crossover Management reported selling all its shares in Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX). The liquidation of 1 million shares corresponded to an estimated transaction value of $49 million based on quarterly average pricing.This was a complete exit from Cidara Therapeutics, which previously accounted for 5.6% of TCG Crossover Management’s 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
