10.01.2026 18:07:11
This Fund Sold $81 Million of Ollie's Stock, but Kept a Nearly $100 Million Bet After a 13% Year
On Friday, Boston-based Congress Asset Management reported selling 670,615 shares of Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI), an estimated $80.86 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Friday, Congress Asset Management sold 670,615 shares of Ollie's Bargain Outlet Holdings during the fourth quarter. The estimated value of the transaction was $80.86 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The fund’s quarter-end holding was 879,320 shares worth $96.38 million.Following the sale, Ollie's Bargain Outlet represented 0.68% of Congress Asset Management’s reportable U.S. equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
