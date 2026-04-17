Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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17.04.2026 18:44:29
This Fund Trimmed a Quantum ETF Amid 75% Gain. Here's What Investors Should Know
Breakthru Advisory Services disclosed in an April 16, 2026, SEC filing that it sold 51,465 shares of the Defiance Quantum ETF (NASDAQ:QTUM), an estimated $5.89 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated April 16, 2026, Breakthru reduced its stake in the Defiance Quantum ETF (NASDAQ:QTUM) by 51,465 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $5.89 million, calculated using the quarter’s average share price. The position’s value at quarter-end declined by $5.65 million, a figure that incorporates both trading activity and price movement.The Defiance Quantum ETF (QTUM) provides investors with targeted exposure to companies advancing quantum computing and machine learning. The fund leverages a rules-based index methodology to capture growth in this emerging technology segment, offering diversification across multiple issuers within the sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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