Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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09.04.2026 14:33:54
This Fund's Ladder Strategy Expanded With a $4 Million Buy in One 2027 Bond ETF
On April 9, 2026, Red Spruce Capital, LLC disclosed a first-quarter buy of 204,567 shares of the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR), an estimated $4.03 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 9, 2026, Red Spruce Capital increased its holding in the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF by 204,567 shares. The estimated value of this purchase is $4.03 million, based on the average closing price for the first quarter. The fund’s quarter-end position in BSCR was valued at $10.25 million.The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF offers investors exposure to a diversified basket of investment-grade U.S. corporate bonds maturing in 2027. The fund employs a sampling approach to replicate index performance while maintaining liquidity and cost efficiency. Its defined maturity structure and focus on high-quality issuers provide a predictable income stream and targeted duration management for fixed income portfolios.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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