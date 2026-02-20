Cal-Maine Foods Aktie

Cal-Maine Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907664 / ISIN: US1280302027

20.02.2026 19:52:14

This Fund's New $14 Million Stake in Cal-Maine Foods Signals Conviction Even as Income Sank 50% Last Quarter

Solel Partners LP initiated a new position in Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), acquiring 181,700 shares in the fourth quarter for an estimated $14.46 million, according to a February 17, 2026, SEC filing.Solel Partners LP disclosed a new stake of 181,700 shares in Cal-Maine Foods during the fourth quarter, as detailed in its SEC filing dated February 17, 2026. This addition contributed a $14.46 million increase in quarter-end position value.The company’s scale, operational efficiency, and focus on specialty egg products position it as a key supplier to major retail and foodservice customers. Its strategy emphasizes product diversity and broad market reach to maintain a competitive edge in the consumer defensive sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
