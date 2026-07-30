Global Equity Fund Aktie

Global Equity Fund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW7 / ISIN: US3793421088

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30.07.2026 14:12:00

This global equity fund boasts a 150% five-year return for investors, despite holding few U.S. stocks

The CIO of Ranmore Funds isn’t too keen on U.S. valuations at present, but the beaten-down software sector is luring him back in.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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