Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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04.09.2026 13:04:02
This Global REIT Beats SCHH on Yield. Is It a Better Buy for Real Estate Investors?
The Schwab U.S. REIT ETF (NYSEMKT:SCHH) offers a low-cost, domestically focused real estate portfolio, while the Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (NYSEMKT:GQRE) provides a higher-yielding, globally diversified alternative for real estate investors.Both funds provide exposure to the real estate sector, but through different lenses. While one focuses exclusively on the U.S. market with a massive scale, the other looks across borders to find quality properties and higher income potential. This choice depends on a preference for cost efficiency versus geographic breadth and higher current income.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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