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08.05.2026 21:15:00
This Glorious Growth Stock Has Surged 170% in 2026. It Is Set to Skyrocket Higher
Heavy spending on artificial intelligence (AI) infrastructure has supercharged Western Digital (NASDAQ: WDC) stock in 2026, with shares of the data storage company jumping by 170% this year, as of this writing.The good news for investors is that it isn't too late to buy this high-flying AI stock. The incredible demand for storage in AI data centers has led to a severe shortage of hard disk drives (HDDs), creating a massive tailwind for Western Digital that's not going to go away any time soon. The company's latest quarterly results make it clear that it is poised to deliver stronger growth going forward, which will translate into more upside.Let's look at the reasons why shares of Western Digital can continue soaring following stunning gains this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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