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10.11.2026 12:50:00
This Growth ETF Has Crushed the S&P 500 Since 2004. Here's Why It's Still a Buy.
For a growth investor, the goal of any investment, whether an individual stock or ETF, should be to grow as much as possible. However, when it comes to comparisons, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) remains the benchmark for measuring performance.
One ETF that has routinely outperformed the S&P 500 since it began trading in January 2004 is the Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT: VUG). In that time, it's up 895% compared to the S&P 500's 539%. Only time will tell what the future holds, but signs point to that trend continuing.
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