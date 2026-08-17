Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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17.08.2026 21:27:37

This Has Far and Away Been the Biggest Surprise at Berkshire Hathaway Since Greg Abel Took Over From Warren Buffett

Greg Abel took over as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) from Warren Buffett this year, and there have been some notable changes in the company's holdings over the past several months. Not only has Abel been buying more stocks in the most recent quarter, breaking Berkshire's 14-quarter streak of being a net seller of stocks, but the composition of the portfolio also looks much different than in the past.The biggest and most surprising move is undoubtedly its large position in Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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