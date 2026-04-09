Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.04.2026 18:26:00
This Has Only Happened 1 Other Time in Bitcoin's History -- Here's What Could Happen Next
Bitcoin (CRYPTO: BTC) just pulled off something that looked very unlikely just a few hours before the clock ran out in the month of March. After five consecutive months of price declines, the coin closed the month 1.8% higher, breaking the downtrend's streak and barely avoiding a run that has been seen only once in its entire history.That precedent, a six-month losing streak from August 2018 through January 2019, ended with one of the most ferocious recoveries Bitcoin has ever produced. Does that mean the same coiled energy is present now, or will things be different this time?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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