Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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13.08.2026 20:16:01
This Healthcare ETF Is Outperforming the Invesco Equal Weight Fund -- and It Offers a Charitable Twist
The Simplify Health Care ETF (NYSEMKT:PINK) offers active management and a philanthropic mission, while the Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH) provides low-cost, equal-weight exposure to large-cap healthcare.Healthcare remains a cornerstone of many portfolios for its defensive qualities and growth potential. Investors choosing between these two funds must decide between an actively managed strategy with concentrated bets and a disciplined, equal-weighted approach that limits individual stock risk across the S&P 500's healthcare names.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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