Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.04.2026 11:30:00
This Healthcare Stock Has Made Long-Term Investors Rich -- Can It Keep Doing It?
Biogen (NASDAQ: BIIB) hasn't been a great stock to own since the turn of the decade. The company faced several challenges, including biosimilar competition in its multiple sclerosis (MS) franchise and commercial setbacks in the Alzheimer's disease (AD) market. However, zooming out gives us a very different picture. Over the past three decades, Biogen's shares have outperformed broader equities.BIIB Total Return Level data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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