Taiwan Semiconductor Aktie

Taiwan Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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27.08.2026 12:40:00

This Hedge Fund Just Sold Sandisk and Bought Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock. Does Wall Street Agree With the Move?

Following hedge fund moves is possible by examining a firm's 13-F filings with the Securities and Exchange Commission, disclosing their end-of-quarter holdings. Because investors only get updates once per quarter, the key is to find a fund that's not trading in and out of stocks on a daily basis. One that I follow that has a more long-term investing mindset is the Duquesne Family Office, run by Stanley Druckenmiller. It made several interesting moves in the second quarter, including selling Sandisk (NASDAQ: SNDK) and buying Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Although we don't know exactly when these moves happened, they are interesting because Sandisk is the top-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) this year. So, was this a smart move by Druckenmiller? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 74 550,00 0,57% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 363,50 -0,55% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Western Digital Corp. 389,65 -0,26% Western Digital Corp.

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