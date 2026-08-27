Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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27.08.2026 12:40:00
This Hedge Fund Just Sold Sandisk and Bought Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock. Does Wall Street Agree With the Move?
Following hedge fund moves is possible by examining a firm's 13-F filings with the Securities and Exchange Commission, disclosing their end-of-quarter holdings. Because investors only get updates once per quarter, the key is to find a fund that's not trading in and out of stocks on a daily basis. One that I follow that has a more long-term investing mindset is the Duquesne Family Office, run by Stanley Druckenmiller. It made several interesting moves in the second quarter, including selling Sandisk (NASDAQ: SNDK) and buying Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Although we don't know exactly when these moves happened, they are interesting because Sandisk is the top-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) this year. So, was this a smart move by Druckenmiller? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|74 550,00
|0,57%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|363,50
|-0,55%
|Western Digital Corp.
|389,65
|-0,26%
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