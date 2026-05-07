Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
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07.05.2026 22:32:00
This hedge-fund legend just warned investors not to chase stocks higher. Why he is investing in AI anyway.
Paul Tudor Jones said the AI boom could have another one or two years to run and 40% more upside.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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