:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
04.02.2026 04:15:00
This High-Yield Dividend Stock Just Crushed Earnings. Here's Why 2026 Could Be Even Better.
United Parcel Service (NYSE: UPS), better known as UPS, is one of the most widely followed high-yield dividend stocks. Although shares sport an above-average forward yield, there has been some uncertainty over the past year as the logistics giant attempts to successfully execute a turnaround.However, based on the latest quarterly earnings release, I'm more bullish than ever about UPS's turnaround prospects.Even as, based on the latest results themselves, a turnaround remains a work in progress. Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
