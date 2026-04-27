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WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

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27.04.2026 13:45:00

This High-Yield ETF Could Be Perfect for Income-Focused Investors

The JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEMKT: JEPI) was one of the unquestioned winners of the 2022 bear market. While the Vanguard S&P 500 ETF was losing more than 18% that year, JEPI fell only 3%. Its focus on low volatility helped it to avoid a lot of the broader market's downside risk, but the high yield, which often times was 10% or higher, was the bigger draw.Today's environment looks like a similar setup. Low volatility stocks are doing well again. Covered call income may be more stable than bond income. In short, it's time to reconsider the JPMorgan Equity Premium Income ETF again.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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