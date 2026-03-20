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20.03.2026 16:16:04
This High-Yield Lender Paying Nearly $0.50 Quarterly Has Plummeted 51%, but One Fund Just Made a Big Bet On It
Diameter Capital Partners initiated a new position in FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK), acquiring 2,272,393 shares worth an estimated $33.65 million during the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Diameter Capital Partners reported a new holding in FS KKR Capital Corp, buying 2,272,393 shares during the fourth quarter. The net increase in position value at quarter-end was $33.65 million, reflecting both the purchase and changes in share price during the period.FS KKR Capital Corp. is a business development company specializing in debt investments for U.S. middle market firms. The company leverages its expertise to structure senior secured loans and, to a lesser extent, subordinated debt, often obtaining equity interests as part of its transactions. Its strategy centers on providing tailored credit solutions to established private companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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