The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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17.03.2026 18:00:00
This High-Yielding Dividend ETF Is Beating the Market, and Here's Why It Could Still Go Higher
Dividend stocks normally aren't known for generating strong returns, and definitely not for widely outperforming the market. But that's what's been happening in 2026, as investors have been looking for safety and stability, rather than taking on risky growth stocks.While the S&P 500 has fallen by nearly 2% thus far, one exchange-traded fund (ETF) that has been vastly outperforming it is the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) -- it has surged an incredible 13%. The dividend-focused ETF has been a popular option with investors this year, and here's why it can continue to rise higher.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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