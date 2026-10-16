Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.10.2026 10:57:00
This Hot Artificial Intelligence IPO Stock Is Down 52%, but It Could Double From Here, According to Wall Street
It's not uncommon for the stock price of an initial public offering (IPO) to drop 50% from its first-day close. In fact, 38.5% of IPO stocks since 1975 saw their share price cut in half after three years of public trading, according to data from economist and University of Florida professor Jay Ritter.
So, the 52% drop in Cerebras (NASDAQ: CBRS), one of the hottest artificial intelligence IPOs of 2026, isn't too out of the ordinary. The good news for investors is that analysts are still extremely bullish on the stock, with a median price target roughly double its current price.
Here's a closer look at Cerebras, what caused its drop, and whether the analysts covering it are right.
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