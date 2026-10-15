AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
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15.10.2026 17:00:06
This House of Representative Just Sold Up To $65K In AutoZone Stock
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Nachrichten zu AutoZone Inc.
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14.10.26
|S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AutoZone von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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07.10.26
|S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.09.26
|S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.09.26
|S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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22.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
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22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Ausblick: AutoZone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|AutoZone Inc.
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.