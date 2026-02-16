New Opportunity LtdShs Aktie
WKN DE: A0F5L3 / ISIN: AU000000NOP5
|
16.02.2026 08:30:00
This Huge New Opportunity Could Send XRP's Price Soaring Past $2
Commodities and cryptocurrencies usually have nothing to do with each other. But XRP (CRYPTO: XRP) is in the process of changing that by tokenizing commodities and putting them on the XRP Ledger (XRPL).If the XRP Ledger becomes a meaningful venue for tokenized commodity activity -- which some of the most recent data suggests is happening right now -- the coin could plausibly trade back above $2. Here's what's going on and why it's bullish.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Opportunity LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu New Opportunity LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.