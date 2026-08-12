NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.08.2026 16:30:00
This HVAC Stock Has Outperformed Nvidia Over the Past 5 Years. Yes, Really
Nvidia has become so popular as a stock that it has gone from a hot pick to the world's largest company by market capitalization. So, it's somewhat of a surprise that another stock, which many investors may not be familiar with yet, has easily outperformed the semiconductor maker over the past five years.And it's not even close. Comfort Systems USA (NYSE: FIX) has returned more than 2,000% over the past five years, while Nvidia's return is just under 1,000%. Here's how this HVAC company did it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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