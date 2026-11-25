Autumn has to be Cathie Wood's favorite season, because when it comes to buying opportunities, she always seems to be a fan of the fall. The founder, CEO, and chief investment officer at Ark Invest has a knack for adding to existing positions when they're on sale.

Ark was a buyer of Anthropic (NASDAQ:ANT) in three of the past four trading days. It also happens to be the first four days on the market for the safety-minded AI developer behind the Claude family of large language models.

Image source: Getty Images.

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