Evertec Aktie
WKN DE: A1T8GY / ISIN: PR30040P1032
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04.06.2026 14:20:38
This Insider Just Bought 21,000 Shares of Evertec for $491,000 After a 36% Drop
Evertec (NYSE:EVTC) Executive Vice President Miguel Vizcarrondo reported the open-market purchase of 21,000 shares at around $23.37 per share on May 11, for a total value of approximately $491,000, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($23.37); post-transaction value based on May 11, 2026 market close ($23.02).Note: 1-year price change calculated using May 11, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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