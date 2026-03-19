Boot Barn Holdings Aktie
WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002
|
19.03.2026 12:35:15
This Insider Sold 1,000 Shares of Boot Barn for $198,000
Brenda Morris, Director at Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT), reported the sale of 1,000 shares of common stock for a transaction value of approximately $198,000 on Feb. 25, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($197.74); post-transaction value based on Feb. 25, 2026 market close ($197.57).* 1-year performance calculated using Feb. 25, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boot Barn Holdings Inc
|
03.02.26
|Ausblick: Boot Barn veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Boot Barn stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Boot Barn Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boot Barn Holdings Inc
|140,00
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.