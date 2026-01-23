|
23.01.2026 13:24:14
This Insurance Stock Is Down 10% in a Year but Still Drew a New $3 Million Bet From One Fund
On January 22, Azarias Capital Management, L.P. disclosed a new position in Employers Holdings (NYSE:EIG), acquiring 69,108 shares in an estimated $2.98 million transaction based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated January 22, Azarias Capital Management established a new position in Employers Holdings, acquiring 69,108 shares. The quarter-end position was valued at $2.98 million.This was a new position for the fund and accounted for 1.31% of 13F reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
