SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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28.05.2026 12:45:00
This International ETF Can Support 2 Big Goals for Investors
Many investors are currently showing interest in two big goals: diversifying away from America, and diversifying beyond tech and into "safer" dividend stocks.There's no such thing as a safe stock, but the Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI) can deliver high dividends from reliably profitable global companies, most of which are outside the tech sector.Let's take a closer look at why the Vanguard International High Dividend Yield ETF could be a good fit for these two investment strategies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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